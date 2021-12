Widerstand am Rehmenfeld : Pinneberger Bürger fordern jahrelangen Aufschub für Bebauungsplan

Gegen die geplante Bebauung gibt es Widerstand. Eine Initiative befürchtet, dass als Folge des Projekt eine Anbindungsstraße durch den Fahlt entstehen könnte.

Pinneberg | Moratorium steht auf den Tafeln, die die Pinneberger Bürger, die sich am Montag (6. Dezember) auf einem Acker am Rehmenfeld versammelt haben, in den Händen halten. Moratorium steht für Aufschub. Sie fordern, dass die ganze Fläche bis 2030 nicht angerührt wird. „Acht, neun Jahre mindestens“, sagt Dieter Borchardt. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen...

