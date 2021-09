Football-Landesliga : Vierter Sieg: Perfekte Saison für die Elmshorn Fighting Pirates

Das Team von Trainer Michael Schernick gewann am Sonnabend (25. September) mit einem 42:7 bei den Frisia Warriors Risum-Lindholm auch sein viertes und letztes Saisonspiel.

Elmshorn | Aus dem Feiern gar nicht mehr heraus kamen am Wochenende die Footballer der Elmshorn Fighting Pirates. Am Freitagabend beging Alexander Schmidt seinen 23. Geburtstag. Am Sonnabend beschenkte er sich selbst, indem er einen Touchdown beisteuerte zum 42:7 (28:0)-Sieg, den die Krückaustädter in ihrem vierten und letzten Spiel der Landesliga-Saison bei den...

