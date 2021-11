Benefizaktion : Foodtruck für Bedürftige nimmt seine Fahrt im Kreis Pinneberg auf

Ein Jahr hat es gedauert, bis die Tagesaufenthaltsstätte der Diakonie die 75.000 Euro für das Fahrzeug zusammen hatte. Nun wird die mobile Suppenküche Obdachlose im Kreis mit Mittagessen versorgen.

Pinneberg | Zur Feier des Tages gab es Punsch, Kaffee, Tee und Kuchen. Der neue Foodtruck der Tagesaufenthaltsstätte (TAS) der Diakonie in Pinneberg hat am Donnerstag (4. November) seinen Betrieb in der Bahnhofstraße aufgenommen. Zwei Mitarbeiter verteilten gegen 11.30 Uhr Hackbraten und Kartoffelstampf an Bedürftige. Zum Mitnehmen. Bisher wurden die Mahlzeiten a...

