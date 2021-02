Foodtruck-Aktion : Kinderhospiz Sternenbrücke bekommt 900 Euro von Prisdorfern

Am Eröffnungstag des Foodtrucks in Prisdorf spendeten die Leberkäse-Fans fleißig für die Einrichtung in Hamburg.

Prisdorf | Leberkäse-Brötchen für lau – die gab es vor gut zwei Wochen bei der Eröffnung des Foodtrucks am Impfzentrum in Prisdorf. Wer wollte, konnte das gesparte Geld in eine Spendendose für das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg stecken. Einige Prisdorfer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.