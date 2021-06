Kampf gegen Radwegschäden : Florian Juhl aus Prisdorf: Man kann durch Engagement so einiges bewegen

Nach einer eingereichten Petition beim Landtag, einem offenem Brief an Verkehrsminister Bernd Buchholz, viel Einsatz und Geduld zieht Juhl einen Schlussstrich. Der gebürtige Pinneberger wird in Kiel studieren.

Prisodrf | Florian Juhl hat sich für die Radwegesanierung der Landesstraße (L) 107 zwischen Prisdorf und Tornesch eingesetzt – erst als Schülervertreter, dann im Kinder- und Jugendbeirat Prisdorf. Mit Erfolg: Die Straße ist in der Priorität nach oben gerückt. Jetzt studiert Juhl in Kiel und kann sein Amt in Prisdorf – nach etwas mehr als einem Jahr – nicht mehr ...

