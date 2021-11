Polizei ermittelt : Pinneberg: Geparkte Autos in der Flensburger Straße beschädigt

Gleich zwei Fälle von Fahrerflucht hat es in der Flensburger Straße in Pinneberg gegeben. Zwei Autos wurden beschädigt.

Pinneberg | In den vergangenen Tagen ist es in der Flensburger Straße in Pinneberg gleich zu zwei Fällen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gekommen. Am Freitag (19. November) parkte ein 33-jähriger Pinnberger seinen Seat Leon auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Flensburger Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.