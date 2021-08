Fitness-Test für Senioren : Der Rellinger Turnverein macht mit beim Sporttag

Am Tag des Sports (5. September) bietet der RTV auf dem Sportplatz und in der Sporthalle am Ellerbeker Weg einen „Fit Test Aktiv für Senioren plus“ an.

Rellingen | Wie fit sind Rellingens Senioren? Der Rellinger Turnverein (RTV) bietet Interessierten am Tag des Sports am Sonntag (5. September) einen „Fit Test Aktiv für Senioren plus“ an, um genau das herauszufinden. An verschiedenen Übungsstationen absolvieren die Teilnehmer mit und ohne Handicap kleine Übungen und sammeln so Punkte auf ihrer Laufkarte, heißt es...

