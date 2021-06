Fit „An der Raa“ : Das ist der neue Fitnessparcours des SC Pinneberg

An zwölf verschiedenen Stationen rund um das SCP-Sportgelände kann man sich fit halten. Startpunkte sind An der Raa oder am Hogenkamp.

Pinneberg | Nachdem das „Osterhasen-Trainingslager“ für Kinder auf so positive Resonanz gestoßen ist, hat der Sport-Club Pinneberg (SCP) nun ein Bewegungsangebot für alle geschaffen – insbesondere für Erwachsene. Mit Fit An der Raa sollen alle Pinneberger nach dem langen Lockdown und der sportfreien Zeit, zumindest was das gemeinsame Training vor Ort angeht, zu m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.