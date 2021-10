Kunstausstellung : Erhard Göttlichers Ausstellung in der Pinneberger Drostei endet

Die Kunstausstellung in der Pinneberger Drostei neigt sich dem Ende entgegen. Bei der Finissage von „Körper.Landschaften.“ gibt es für Interessierte die Möglichkeit für ein persönliches Treffen.

Pinneberg | Erhard Göttlichers Ausstellung „Körper.Landschaften.“ in der Pinneberger Drostei zog bereits hunderte Besucher vor Ort und per digitalem Rundgang an. Der Künstler steht am Sonntag, 24. Oktober, noch einmal für persönliche Gespräche und Signierungen in einem „Meet the Artist“ zur Verfügung. Lesen Sie hier mehr über die Ausstellung: Erhard Göttlicher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.