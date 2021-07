Leck in Frischwasserleitung : Feuerwehreinsatz in Halstenbek: Keller unter Wasser

Leck in der Frischwasserleitung: Im Olenmoorweg lief der Keller eines Einfamilienhauses voll. Das Wasser stand zehn Zentimeter hoch.

Halstenbek | Zwei Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek am Wochenende: Am Sonnabend (24. Juli) wurde sie gegen 9 Uhr in den Friedrichshulder Weg gerufen, um für den Rettungsdienst eine Tür zu öffnen, hinter der sich ein Patient befand. Die Kameraden halfen auch beim Transport in den Rettungswagen. Mehr Hand anlegen mussten sie jedoch beim zweiten Einsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.