Rellingen : Von der A23-Abfahrt durch drei Straßen: Ölspur alarmiert Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Donnerstagmorgen (16. Dezember) aus, um eine Ölspur zu beseitigen – am Ende übernahm eine Fachfirma die Beseitigung. Die Spur endete erst in der Siemensstraße.

Rellingen | Alarm wegen Öl auf der Fahrbahn: Am Donnerstagmorgen (16. Dezember) wurde die Freiwillige Feuerwehr Rellingen von der Polizei in die Siemensstraße gerufen. Dort sollte sich eine Spur auf der Straße befinden. Im Einsatz waren zudem eine Fachfirma zur Beseitigung und der Bauhof. Das teilt die Rellinger Wehr mit. Diesel in Keller-, Adler- und Siemenss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.