Feuerwehreinsatz : Papiercontainer brennen am Halstenbeker Schützenplatz

Die Halstenbeker Wehr war in der Nacht zu Sonntag (31. Januar) anderthalb Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Halstenbek | Erneuter Einsatz am Schützenplatz für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek: Sie wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. auf 31. Januar) wegen eines Containerbrandes alarmiert. Erst vor Kurzem brannten an dem offiziellen Sammelplatz am Schützenpl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.