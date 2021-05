In Halstenbek : Wasserkocher in Brand – Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei Bewohnerin

Die Bewohnerin verhinderte, dass sich das Feuer in der Küche ausbreitete. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut.

Halstenbek | Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek: Wegen eines mutmaßlichen Küchenbrands ist die Wehr am Pfingstsonntag in die Weidenstraße ausgerückt. Vor Ort konnten die Brandbekämpfer aber schnell Entwarnung geben. Ein Wasserkocher war in Brand geraten; die Bewohnerin verhinderte mit ihrer Reaktion, dass sich das Feuer in der Küche ausbreitete. Feu...

