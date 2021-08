Einsatz in Halstenbek : Feuerwehr rettet Frau mit Spezialgerät aus Obergeschoss

Am Freitagabend (27. August) wurde die Halstenbeker Feuerwehr in die Gärtnerstraße gerufen. Die Rettungsaktion dauerte fast eineinhalb Stunden.

Halstenbek | Die Feuerwehr Halstenbek ist am Freitagabend (27. August) zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße gerufen worden. Im ersten Stock musste eine verletzte Frau möglichst schonend aus ihrer Wohnung geborgen werden. Rettung per Schleifkorbtrage Dafür kam eine sogenannte Schleifkorbtrage zum Einsatz. Mitte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.