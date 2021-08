Vollalarm : Feuerwehr Halstenbek: Einsatz wegen Gasgeruch in Gärtnerstraße

Die Feuerwehr rückte am Montag (30. August) mit einem Großaufgebot aus. Bewohner eines Hauses hatten über Schwindel geklagt.

Halstenbek | Vollalarm: Die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek ist am Montagnachmittag (30. August) wegen des Verdachts auf Gasaustritt in einem Wohngebäude in die Gärtnerstraße gerufen worden. „Die Bewohner eines Reihenhauses hatten in ihren Räumlichkeiten einen starken, ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen und klagten über Schwindelerscheinungen“, teilt die Wehr mit...

