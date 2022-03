Alarm für die Feuerwehr : Feuer und Rauch in Spielhalle am Hafen in Pinneberg

Das Feuer war in einer sogenannten Raucherkabine ausgebrochen. Eine Angestellte alarmierte die Feuerwehr Pinneberg.

Pinneberg | Ein Feuer in der Spielhalle in der Straße Am Hafen hat am Dienstag (1. März) die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Um 10.25 Uhr ging der Alarm los. Der Brand war in einer sogenannten Raucherkabine ausgebrochen, das teilte die Feuerwehr mit. Notausgang verschlossen Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Rauch bereits durch die ganze Halle gezogen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.