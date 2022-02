Pinneberger Parkstadt : Nach Feuer im leerstehenden Gebäude: Polizei sucht Zeugen

Am Freitag (18. Februar) ist es im Eggerstedter Weg in einem leerstehenden Gebäude zu einem Feuer gekommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Pinneberg | Wer hat etwas gesehen? Am Freitag (18. Februar) ist es am Eggerstedter Weg in der Pinneberger Parkstadt zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde um 15.15 Uhr durch einen Autofahrer eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss der ehemaligen Kaserne bemerkt. Kripo ermittelt Die Kriminal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.