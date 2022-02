Brandstiftung in Pinneberg? : Feuer im alten Kasernengebäude am Eggerstedter Weg

Aus dem Obergeschoss der Kaserne drang Rauch. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Pinneberg | Was für ein Zufall: Am Donnerstag (17. Februar) ist in den Fachausschüssen über den neuen möglichen Standort einer Feuerwehrwache am Eggerstedter Weg debattiert worden, am Freitag (18. Februar) ist es in dem alten Kasernengebäude zu einem Brand gekommen – nur wenige Meter entfernt von der Fläche, wo das Gebäude der neuen Wache stehen könnte. ...

