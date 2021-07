Faustballer aus Pinneberg : U18-Nationalteam mit Jannis Wethling will WM-Titel in Österreich

Bei dem Turnier in Grieskirchen trifft die deutsche Auswahl auf Gastgeber Österreich, die Schweiz und Brasilien. Der Zweitliga-Angreifer des TSV Lola möchte fester Bestandteil der U18-Auswahl werden.

Pinneberg/Grieskirchen | Wenn die deutsche U18-Auswahl morgen Vormittag (29. Juli, 11 Uhr) erstmals ins Geschehen bei der Faustball-Weltmeisterschaft in Österreich eingreift, verfolgt sie ambitionierte Ziele. In Grieskirchen will die Mannschaft von Bundestrainer Kolja Meyer den WM-Titel zurück nach Deutschland holen. Mit von der Partie ist auch der Pinneberger Jannis Wethling...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.