Mit Hilfe von Roboter : Fast alle Akten aus marodem Amtsgericht in Pinneberg geholt

30.000 Akten galt es für einen Bergungsroboter, aus dem einsturzgefährdeten Westflügel zu bergen. In den nächsten Tagen sollen die letzten 200 rausgeholt werden.

Pinneberg | Es ist fast geschafft. Der Westflügel im Amtsgericht Pinneberg ist nach wie vor einsturzgefährdet – weshalb niemand mehr an die 30.000 Akten, die dort lagern, rankommt. Zumindest kein Mensch. Mit Hilfe eines Roboters hat man die Akten in den vergangenen Wochen und Monaten nach und nach rausholen können. Knapp 200 sind es jetzt noch. Sie sollen in d...

