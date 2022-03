Anstoß – Die HSV-Kolumne : Faride Alidous Krise trifft den HSV hart

Erste Niederlage 2022, einziger Aufstiegsanwärter ohne Punkt, der Sturz aus den Aufstiegsrängen – der HSV war der große Verlierer des vergangenen Spieltages.

Hamburg | Die Ausgangssituation beim Auswärtsspiel in Nürnberg (5. März, 20.30 Uhr) zeigt, wie eng es in der Tabelle der Zweiten Liga zugeht. Mit einem Sieg würden die vor einigen Wochen noch abgeschlagenen Nürnberger an der Mannschaft von Trainer Tim Walter vorbeiziehen und wären wieder mittendrin im Aufstiegskampf. Das will der HSV unbedingt verhindern und zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.