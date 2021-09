Zeugen gesucht : Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in Pinneberg

Unter dem Vorwand, die Rohre durchzuspülen, verschafften sich zwei Männer Zugang zu der Wohnung einer 84-Jährigen Pinnebergerin. Später fehlte Schmuck.

von René Erdbrügger

16. September 2021, 16:55 Uhr

Pinneberg | Eine 84-jährige Frau aus Pinneberg ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Am Mittwochnachmittag (15. September) gegen 14 Uhr suchte ein angeblicher Mitarbeiter einer Sanitärfirma die Pinnebergerin im Hindenburgdamm auf und teilte ihr mit, dass die Rohre in ihrer Wohnung durchgespült werden müssten.

Seniorin in Gespräch verwickelt

Als die Seniorin die Wohnungstür öffnete, erschien ein zweiter vermeintlicher Monteur, der mit der 84-Jährigen ins Badezimmer ging und unter dem Waschbecken hantierte. Während dessen sollte die Pinnebergerin den Duschkopf halten. Weiterhin verwickelte der Mann die Bewohnerin in ein Gespräch.

Handwerker kehrten nicht zurück

Kurz darauf verließen die beiden Männer die Wohnung, um weitere Arbeiten im Keller des Mehrfamilienhauses durchzuführen. Danach würden sie wiederkommen. Nachdem die beiden angeblichen Handwerker nicht zurückkehrten, stellte die Geschädigte das Fehlen von Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fest und informierte die Polizei.

Polizei warnt

Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (04101) 2020. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen, so die Polizei:

das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Opfer sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern, sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel sollen die Betroffenen sich nachbarschaftliche Unterstützung holen oder sich bei der Polizei melden. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

www.polizei-beratung.de