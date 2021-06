Angeblicher Notfall : Falsche Ärzte bringen Halstenbekerin um 10.000 Euro

Die Tochter und der Schwiegersohn im Krankenhaus. Nur teure Medikamente aus dem Ausland helfen. Eine 83-Jährige ist auf diese Masche hereingefallen.

Halstenbek | Betrüger haben am vergangenen Freitag (11. Juni) einen falschen medizinischen Vorfall vorgetäuscht, der eine Halstenbekerin letztlich 10.000 Euro gekostet hat. Das teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Kenntnissen wurde die 83-Jährige am Vormittag angerufen. Am anderen Ende der Leitung: eine angebliche Krankenhausmitarbeiterin. Es gebe einen Notf...

