Streit um Fahrradstraßen : Pinnebergs Wehrführer Claus Köster: „Ich lasse mich nicht von der Verwaltung einspannen“

Nachdem Wehrführer Claus Köster seine kritische Meinung zu Fahrradstraßen geäußert hat, wurde er persönlich angegriffen. Und zwar heftig. In der Ratsversammlung am Donnerstag (26. August) nahm er Stellung.

Pinneberg | Pinnebergs Wehrführer Claus Köster ist bekannt für seine besonnene Art. In der Diskussion ist er sachlich und problemorientiert. An Erfahrung mangelt es ihm nicht: Seit 43 Jahren ist er aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und seit 2014 Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg. Kein Wunder also, dass CDU, FDP und Bürgernahe seine Mein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.