Zeugen gesucht : Fahrerflucht in Pinneberg: Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Pinneberg | Fahrerflucht: Am Montagnachmittag (7. Februar) ist es auf dem Parkplatz des Pinneberger Schwimmbads in der Burmeisterallee zu einem Parkunfall gekommen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden etwa 1.000 Euro Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein grauer BMW 540i xDrive zwischen 15.50 und 17.15 Uhr an...

