Nach Flucht vor Krieg : Ukrainischer FIFA-Schiedsrichter pfeift in Uetersen und Hamburg

Denys Shurman floh zu Beginn des russischen Angriffs aus der Ukraine und kam in Hamburg unter. Bei einem Spiel von Union Tornesch machte er sich ein Bild der Hamburger Oberliga, demnächst pfeift er in Uetersen.

Uetersen/Hamburg | Der ukrainische Fußball-Schiedsrichter Denys Shurman wird demnächst Spiele in Hamburg und dem Kreis Pinneberg leiten. Der Referee sei zu Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine vor einem Monat mit seiner Familie in die Hansestadt geflohen, teilte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) am Donnerstag mit. Nun werde er kurzfristig bei Spielen in der R...

