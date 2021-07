FIFA 21-Turnier : VR Bank in Holstein lädt zum eSports Cup 2021

Bei dem Online-Event am 5. August können bis zu 128 Hobby-Gamer teilnehmen. Es warten attraktive Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro.

Kreis Pinneberg | Nach der Fußball-EM ist vor dem FIFA 21-Online-Turnier. Mit diesem Slogan wirbt die VR Bank in Holstein für den VR eSports Cup 2021 am 5. August. Ganz im Mittelpunkt steht dabei der Fußball-Simulationsklassiker des Videospielentwicklers EA Sports. Professionelle eSport-Kommentatoren analysieren Gameplay Für das Online-Event, an dem bis zu 128 Ho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.