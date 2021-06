Landtagswahl im Kreis Pinneberg : FDP-Wahlkreisversammlung: Viel Zustimmung für Annabell Krämer

Drei Kandidaten aus dem Kreis Pinneberg werden bei der Landtagswahl 2022 neben der Landtags-Vizepräsidentin antreten: Pascal Mangels, Nina Schilling und Monika Hagen.

Kreis Pinneberg | Pascal Mangels, Annabell Krämer, Nina Schilling und Monika Hagen heißen die Direktkandidaten der FDP in den vier Wahlkreisen des Kreises Pinneberg für die Landtagswahl im Mai 2022. Das haben die Liberalen während einer Wahlkreismitgliederversammlung entschieden, die unter Corona-Bedingungen am Freitag (18. Juni) in Sellhorns Gasthof in Tangstedt statt...

