Schulerweiterung in Halstenbek : Politik gibt grünes Licht für Pläne am Wolfgang-Borchert-Gymnasium

Man entschied sich dafür, die Containeranlage am alten Platz zu belassen – dadurch gibt es weniger Parkraum.

Halstenbek | Es steht fest: Das Halstenbeker Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo) soll einen Anbau und eine neue Sporthalle, so wie von der Verwaltung vorgeschlagen, bekommen. Dafür hat jetzt die Gemeindevertretung gestimmt. Dabei ist vorgesehen, an dem Platz, wo jetzt die Turnhalle steht, den Anbau zu errichten und die neue Sporthalle im Norden an die Spitze des Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.