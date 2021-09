Wolfgang-Borchert-Gymnasium : In Halstenbek sind die „Räuber“ los

Die erste Live-Premiere nach eineinhalb Jahren der WoBo-Theater-AG mit einer eindrucksvollen Inszenierung frei nach Schiller war ein voller Erfolg.

Halstenbek | „Wie toll, dass Ihr den alten Schiller ausgegraben habt“, lobte Veit Poeschel nach der ersten Live-Premiere von „R@uber II“ am Freitagabend. Der Schulleiter des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums (WoBo) in Halstenbek war von der Aufführung der Jugendlichen der Theater Arbeitsgemeinschaft (AG) offensichtlich genauso mitgerissen, wie die Zuschauer in der ausv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.