Schnäppchen jagen und Gutes tun : Erster Appener Garagen-Flohmarkt mit mehr als 100 Ständen

Die Stände beim ersten Garagen-Flohmarkt in Appen sind am Sonnabend, 30. Oktober, von 11 bis 17 Uhr über große Teile des Gemeindegebiets verteilt. Mit dem Flohmarkt wird eine "Appen musiziert“-Aktion unterstützt.

Appen | Ein Paradies für Schnäppchenjäger: Appen steht am Sonnabend, 30. Oktober, ganz im Zeichen des ersten Garagen-Flohmarkts in der Gemeinde. Was zunächst zögerlich begann, entwickelte sich aus dem Stand zu einem der größten Flohmärkte im Kreis Pinneberg. An jetzt bereits 102 Ständen können die vielen Besucher von 11 bis 17 Uhr bei einem Rundgang durch ...

