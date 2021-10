Erste Hilfe in Halstenbek : Sanitäter unter den Schülern: Der besondere Weg der Schule an der Bek

Die Sanitäter der Schule an der Bek sind selbst Schüler: Die Jugendlichen werden in Erster Hilfe ausgebildet und proben für den Notfall mit den Profis.

Halstenbek | Das gab es noch nie: Insgesamt 26 Schulsanitäter sind seit diesem Schuljahr in der Halstenbeker Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek im Einsatz. Das besondere: Sie sind selbst alle Schüler der siebten bis zehnten Klassen. Nach einer Erste-Hilfe-Ausbildung sind sie in Notsituationen verantwortlich für ihre Mitschüler – in den Pausen, aber auch ...

