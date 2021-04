Politiker im Gespräch : Ernst Dieter Rossmann bietet am 8. April eine Telefonsprechstunde an

Der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Pinneberg nimmt Fragen, Anregungen oder Informationswünsche entgegen.

Kreis Pinneberg | Seine Sprechstunde am Donnerstag, 8. April, bietet der Kreis Pinneberger Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD) telefonisch an. Wer Fragen, Anregungen oder Informationswünsche an Rossmann herantragen möchte, hat am Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr die Möglichkeit dazu. Aus organisatorischen Gründen wird dabei um Anmeldung im Wahlkreisbüro un...

