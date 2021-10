Erich Kästner Schule : Schulkindbetreuung: Rellingen und Schulverein schließen Vertrag

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen an der Erich Kästner Schule steigt stetig – um die Arbeit des Trägers der betreuten Grundschule zu unterstützen, gibt es jetzt einen Kooperationsvertrag und Geld.

Rellingen | Immer mehr Kinder an der Erich Kästner Schule (EKS) in Rellingen werden in der Betreuung untergebracht – die Nachfrage nach Plätzen sei in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, teilt die Gemeinde mit. Im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten würden derzeit 126 von insgesamt 186 Grundschülern die Betreuung nutzen, das entspricht knapp 68 Prozent...

