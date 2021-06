Landtagswahl 2022 : Wahlkreis Elmshorn: CDU wählt Direktkandidaten

Als einzige Kandidatin steht derzeit die 28-jährige Landesvorsitzende der Jungen Union, Birte Glißmann, zur Wahl.

Kreis Pinneberg | Der CDU-Kreisverband lädt seine Mitglieder im Landtagswahlkreis 21 (Elmshorn) zur Wahlkreismitgliederversammlung ein. Am Freitag, 18. Juni, ab 19 Uhr soll in der Halle der Firma E. Sander GmbU, Esinger Straße 90 in Tornesch, der Kandidat für die Landtagswahl 2022 aufgestellt werden. Wer teilnehmen will, wird gebeten, sich bis zum 16. Juni bei der Krei...

