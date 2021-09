Freiwillige Feuerwehr Ellerbek : Wehrführer Holger Rechter offiziell verabschiedet

43 Jahre aktiv in der Feuerwehr, sieben Jahre stellvertretender und 18 Jahre Wehrführer – das sind die Zahlen, mit denen sich Holger Rechter aus dem aktiven Feuerwehrdienst der Feuerwehr Ellerbek verabschiedet.

Ellerbek | „Danke Holger“, prangte auf dem Banner in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek. Zum Abschied des ehemaligen Wehrführers Holger Rechter war diese Sonnabend (25. September) in den Landesfarben Schleswig-Holsteins dekoriert. Nach 43 Jahren in der Freiwlligen Feuerwehr, sieben Jahre als stellvertretender und 18 Jahre als Wehrführer, wurde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.