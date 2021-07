Zeugen gesucht : Ellerbek: Versuchter Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Durch einen lauten Knall bemerkte der 75-jährige Hausbewohner den versuchten Einbruch.

12. Juli 2021, 16:23 Uhr

Ellerbek | Am Freitag (9. Juli) wurde im Heideweg in Ellerbek versucht, in eine Doppelhaushälfte einzubrechen, wie die Polizei mitteilte.



Durch lauten Knall aufgeschreckt

Um 17.15 Uhr hielt sich der 75-jährige Hausbewohner in der Küche auf und schreckte durch einen lauten Knall auf. Im Wohnzimmer stellte er dann ein beschädigtes Fenster fest. Personen selbst habe er nicht mehr vor Ort feststellen können.

Zeugen gesucht

Die Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (041 01) 20 20 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.