Außergewöhnliche Werke : Ellerbek: Neue Ausstellung im Atelier von Jo Köser

Die Ausstellung zeigt Skulpturen und Bilder von Dieter Koswig. Die Vernissage ist am 4. September. Koswig wird vor Ort sein.

Ellerbek | „Koswig. Stein. Holz. Stahl.“ Das ist der Titel der neuen Ausstellung im Atelier von Jo Köser in der Dorfstraße 1 a in Ellerbek. Am Sonnabend (4. September) findet um 15 Uhr im großen Außenbereich die Vernissage statt. In ganz Schleswig-Holstein ist Koswigs Kunst zusehen Der Titel, der gleichermaßen minimalistisch, formenklar, abstrakt sowie äst...

