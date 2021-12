Einsatz in Seestraße : Halstenbeker Feuerwehr rettet Person aus Aufzug

In der Seestraße war am frühen Freitagmorgen (3. Dezember) jemand mit dem Fahrstuhl steckengeblieben und musste von der Wehr befreit werden.

Halstenbek | So geht der Tag gleich richtig schlecht los: Am frühen Freitagmorgen (3. Dezember) ist eine Person in einem Fahrstuhl eines Hochhauses in der Halstenbeker Seestraße stecken geblieben. Die Freiwillige Feuerwehr musste zur Rettung kommen, das teilt die Wehr mit. Aufzug hängt zwischen drittem und viertem Obergeschoss fest Der Alarm kam um 5.55 Uhr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.