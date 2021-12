Mehrere Einsätze : Sturmtief Daniel und eine große Übung: Halstenbeks Feuerwehr stark gefordert

Gleich mehrere Einsätze musste die Wehr in der Sturmnacht und am Tag danach absolvieren – der größte davon mit dichtem Qualm in einem Unternehmen in der Dockenhudener Chaussee entpuppte sich aber als Übung.

Halstenbek | Das Sturmtief Daniel ist über Deutschland gefegt und hat auch in Halstenbek ein wenig Chaos angerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Mittwoch und Donnerstag (1. und 2. Dezember) mehrfach aus. Doch der erste Einsatz in der Serie hatte nichts mit dem Sturm zu tun: Es wurde Vollalarm ausgelöst, weil aus einem Gewerbebetrieb in der Dockenhudene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.