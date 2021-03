Mehrfamilienhaus betroffen : Einbruch in der Rellinger Adlerstraße: Diebe stehlen Schmuck

In der Adlerstraße in Rellingen wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Schaden ist noch nicht bekannt.

01. März 2021, 13:30 Uhr

Rellingen | Am Samstag (27. Februar) sind Unbekannte in eine Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Adlerstraße in Rellingen eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Bewohner waren zur Tatzeit zwischen 9.30 und 20.50 Uhr nicht im Haus.

Gewaltsam Zugang verschafft

Während dieser Zeit verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchwühlten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Schmuck in einer noch nicht bekannten Schadenshöhe flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, ihre Beobachtungen auch im Umfeld des Tatortes – insbesondere der Kellerstraße, Amselstraße und Heideweg – der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.