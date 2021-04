Pinneberg : Hamburger festgenommen: Dieb verletzt sich bei Einbruch in Tankstelle

Ein Pinneberger hatte den Einbruch in der Berliner Straße beobachtet. Hängt die Tat mit weiteren Vorfällen zusammen?

Pinneberg | Ein Einbrecher in einer Tankstelle ist am frühen Sonntagmorgen (25. April) von der Polizei auf frischer Tat geschnappt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es einem 44-jährigen Hamburger, in das Innere der Tankstelle in der Berliner Straße in Pinneberg zu gelangen. Hierbei wurde der Täter von einem 50-jährigen Pinneberger beobachtet, der die P...

