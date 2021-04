Nach Einbruch : Schmuck und Bargeld in Halstenbek gestohlen: Polizei sucht Jugendliche

In der Straße Am Birkenwäldchen in Halstenbek wurde eingebrochen. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

21. April 2021, 13:30 Uhr

Halstenbek | Diebstahl am helllichten Tag: Am Montag (19. April) ist zwischen 12 und 13.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Birkenwäldchen in Halstenbek eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit.

Bewohner nicht Zuhause

Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Haus. In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Schmuck und eine geringe Menge Bargeld wurde gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zwei Jugendliche sind tatverdächtig

Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung von zwei verdächtigen Jugendlichen vor, die gegen 12.15 Uhr in der Wohnstraße (Sackgasse) gesehen wurden: Beide sind männlich, zirka 18 bis 20 Jahre alt und haben dunkle kurze Haare. Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung zudem davon, dass die Gesuchten möglicherweise "südosteuropäischer Herkunft" seien. Der eine trug eine rote Jogginghose mit weißen Streifen und eine graue Trainingsjacke, der andere trug ein rotes Oberteil und eine graue Jogginghose.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen insbesondere auch im Umfeld des Tatorts bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer (0 41 01) 20 20 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.