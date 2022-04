Polizei sucht Zeugen : Einbruch im Kindergarten in Kummerfeld

Im Kummerfelder Kindergarten haben Unbekannte eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kummerfeld | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6. bis 7. April) ist es im Langenbargen in Kummerfeld zu einem Einbruch in den Kindergarten gekommen. Das teilt die Polizei mit. Unbekannte drangen demnach zwischen 19 und 6.15 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten die Räume und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Pinneberg s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.