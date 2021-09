Teilhabe : Workshop für politische Partizipation von Migranten

Bei dem Seminar des Fachdienst Soziales können Teilnehmer Tipps für die Teilhabe an der Politik erhalten. Auch erste Kontakte zu Politikern können geknüpft werden.

Elmshorn | Der Fachdienst Soziales bietet am 6. Oktober von 18 bis 20 Uhr in der Drostei in Pinneberg einen Workshop zur politischen Partizipation von Migranten an. Die Zielgruppe für die erste Phase des Projekts sind Migranten, die schon lange in Deutschland leben und sich schon in der Gesellschaft platziert haben und schon beim „doing“ sind – die also die G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.