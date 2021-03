Mehr als 7500 Infektionen : Ein Jahr Corona im Kreis Pinneberg: Das Virus ist im Alltag angekommen

Am 3. März 2020 wurde in Rellingen der erste Corona-Fall gemeldet. Nun stellt sich die Frage: Kommt die dritte Welle?

Kreis Pinneberg | Der Kreis Pinneberg atmet ein wenig auf: Über Monate hinweg war die Region in Schleswig-Holstein am stärksten vom Coronavirus betroffen. Ein Jahr, nachdem der erste Fall in Rellingen registriert worden war, hat sich die Lage jedoch deutlich entspannt. Der Inzidenzwert liegt unter 50. Die Regio-Kliniken behandeln weniger Patienten mit bestätigter Covid...

