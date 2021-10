Markt wechselt Besitzer : Umbau in 2022 geplant: Edeka-Meyer übernimmt Marktkauf in Prisdorf

1973 eröffnete der Markt in Prisdorf. Nun wird er privatisiert durch Edeka Nord und Kaufmann Jörg Meyer – und das schon ab November.

Prisdorf | Die Gerüchte waren schon länger im Umlauf, jetzt ist es amtlich: Der Marktkauf in Prisdorf geht in neue Hände. Der Markt wird privatisiert; ab November übernimmt Kaufmann Jörg Meyer. Meyer jetzt mit neun Märkten Der Name verschwindet allerdings nicht – oder zumindest nicht ganz. Künftig heißt der Markt am Peiner Hag 1 Marktkauf Meyers Frischecen...

