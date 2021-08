Start am Freitagabend : 48,5 Kilometer durch die Nordsee: André Wiersig schwimmt von SPO nach Helgoland

Um 23.45 Uhr will der Westfale am Freitagabend (20. August) am Strand von St. Peter-Ording ins Wasser gehen und durch das Meer zur Insel schwimmen – das hat bislang noch niemand getan.

St. Peter-Ording/Helgoland | Es wird stockduster sein, wenn André Wiersig zu seinem nächsten Abenteuer aufbricht. Am späten Freitagabend – exakt um 23.45 Uhr – wird der 49-Jährige auf dem breiten Sandstrand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ins Wasser steigen, um zur 48,5 Kilometer entfernten Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) zu schwimmen – ein Unternehmen, das bisher no...

