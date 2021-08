Live-Musik : Duo „La Porta Musicale“ spielt in der Osterkirche

Im Programm des Duos werden barocke Kompositionen italienischer Meister des 17. Und 18. Jahrhunderts präsentiert, sowohl unbekanntere Werke als auch barocke Schlager.

Kummerfeld | Diesen Termin sollten sich Musikbegeisterte im Kalender anstreichen: Am Sonntag (29. August) spielt das Duo „La Porta Musicale“ um 17 Uhr in der Osterkiche Kummerfeld, Langenbargen 2. Barocke Kompositionen italienischer Meister Als Duo widmen sich Gabriele Steinfeld, Violine, und Anke Dennert, Cembalo, in ihrem Programmenden unterschiedlichsten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.