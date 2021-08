SH-Premiere : „Duckomenta“ eröffnet in der Drostei und dem Pinneberg Museum

Die Ausstellung Duckomenta mit den Helden aus Entenhausen macht ab dem 8. August erstmals Station in Schleswig-Holstein. Sie ist im Pinneberg Museum und der Drostei zu sehen.

Pinneberg | Die Ducks sind zu Gast in Pinneberg. Ab Sonntag, 8. August, dreht sich im Pinneberg Museum, Dingstätte 25, und der Drostei alles um die Schnabeltiere aus Entenhausen. Wie beliebt die Schnabeltiere sind, zeigt die Ausstellung Duckomenta, deren Name eine Parodie auf die „Documenta“ in Kassel ist. Die Enten-Version tourt seit 1986 durch Museen und Kunsth...

